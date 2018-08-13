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MB'den bir hamle daha geldi

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 bp indirdi.

MB'den bir hamle daha geldi
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Merkez Bankası finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönteminde esneklik sağlanması için yeni önlemler alındığını duyurdu.

Merkez Bankası açıklamasında:

" - Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.
- Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.
- Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.
- Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir." denildi.

Açıklamada, değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır." ifadesi yer aldı.

merkez bankası tcmb

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