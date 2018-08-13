MB'den bir hamle daha geldi

13 Ağustos 2018

Merkez Bankası finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönteminde esneklik sağlanması için yeni önlemler alındığını duyurdu.

Merkez Bankası açıklamasında:

" - Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.

- Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

- Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.

- Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir." denildi.

Açıklamada, değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır." ifadesi yer aldı.