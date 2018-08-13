MB'den bir hamle daha geldi
Merkez Bankası TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 bp indirdi.
Merkez Bankası finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönteminde esneklik sağlanması için yeni önlemler alındığını duyurdu.
Merkez Bankası açıklamasında:
" - Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.
- Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.
- Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.
- Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir." denildi.
Açıklamada, değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır." ifadesi yer aldı.