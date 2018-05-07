MB'nin adımı kuru etkilemedi
Merkez Bankası'nın döviz likiditesine yönelik hamlesi, kur tarafında anlamlı bir değişim getirmedi.
Aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı döviz piyasasında, yükseliş eğilimi korunuyor. Yeni haftaya başlarken 4.2712 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, ardından 4.25 seviyelerine çekildi.
Merkez Bankası'nın döviz likiditesine yönelik hamlesi, şu an için kur tarafında anlamlı bir değişim getirmedi. Karar sonrası 4.25'in altına inen dolar/TL, 11:20 itibariyle 4.2530 seviyesinde yer aldı.
Londra'da piyasaların bugün tatil olması nedeniyle piyasada düşük hacim olabileceği belirtilirken, dolarda küresel güçlü seyir ile iç risklerle TL'de kayıp eğiliminin sürmesi bekleniyor.
Cuma günü 4.29 ile zirve yenileyen kur, ABD verilerinin desteği ile 4.23'lere kadar gerilemişti.