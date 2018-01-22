Medical Park ve Enerjisa'nın halka arz fiyatı belli oldu

22 Ocak 2018

Borsaya açılacak iki şirketin halka arz fiyat aralığı belli oldu.

Özel sermaye fonu Turkven'in ortak olduğu Medical Park'ın halka arzında fiyat aralığı 24 ila 28.8 lira olarak belirlenirken, yaklaşık 72.8 milyon adet hisse yatırımcılara satılacak.

Hesaplamalara göre halka arz büyüklüğü yaklaşık 1.7 milyar lira ile 2.1 milyar lira arasında olacak.

Açıklama Medical Park'ın halka arzında talep toplayıcı aracı kuruluş tarafından yapıldı.

Halka arzda Medical Park hastane zincirinin sahibi MLP Sağlık Hizmetleri şirketinin B tipi adi hisseleri ihraç edilecek.

Enerjisa Enerji

Enerjisa'nın dağıtım ve satış birimi, Enerjisa Enerji halka arzında 6,25-7,50 aralığından talep toplanacak. Şirketin yüzde 20'sine denk gelen 212,6 milyon hisse halka arz edilecek.Öte yandan 23,62 milyon hisse için de ek tahsis verilebilecek. Ek satış dahil toplam halka arz büyüklüğü 389-466 milyon dolar arası bir tutara denk geliyor.

Kaynak: Reuters