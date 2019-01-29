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Mega projelerde ucuz para dönemi bitti

Küresel ekonomi yavaşlarken, ucuz para bulmak zorlaşıyor. Türkiye, AIIB raporuna göre, kamu-özel ortaklığıyla 2030'a kadar 135 milyar dolarlık proje hedefliyor ancak TL'deki değer kaybı ve faiz artışları düşünüldüğünde inşaat faaliyetlerinin kısa vadede zayıflaması bekleniyor. (Muhammed Kafadar)

Mega projelerde ucuz para dönemi bitti
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