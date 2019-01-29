Mega projelerde ucuz para dönemi bitti
Küresel ekonomi yavaşlarken, ucuz para bulmak zorlaşıyor. Türkiye, AIIB raporuna göre, kamu-özel ortaklığıyla 2030'a kadar 135 milyar dolarlık proje hedefliyor ancak TL'deki değer kaybı ve faiz artışları düşünüldüğünde inşaat faaliyetlerinin kısa vadede zayıflaması bekleniyor. (Muhammed Kafadar)
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