Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te konuştu.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

* Mart ayında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında proaktif bir biçimde gerekli

tedbirleri aldık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu

sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

* Gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankaları, küresel finansal döngülerin giderek daha

belirsiz ve dalgalı hale geldiği bir ortamda, para politikası araçlarını çeşitlendirmeye

yöneliyor.

* Özellikle, 2008–2009 Küresel Finansal Krizi sonrasında, birçok merkez bankası faiz

oranlarını ayarlamakla kalmamış, aynı zamanda makroihtiyati politikaları sıkılaştırıcı yönde

kullanarak finansal istikrarı desteklemiştir.

* Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde "tek tip" bir politika tepkisinden değil, ülkelere özgü

koşullara uyarlanmış çok araçlı ve esnek politika bileşimlerinden söz etmek daha doğru

olacaktır.

*Biz de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi para politikası uygulamalarımızda temel aracımız

olan politika faizini çeşitli makroihtiyati politikalarla güçlendiriyoruz. Sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere kullandığımız araçları 3 ana grupta

özetleyebiliriz:

• Mevduata yönelik düzenlemeler ile TL mevduatın payını artırmayı ve KKM’yi kademeli

olarak azaltmayı hedefliyoruz.

• Kredi büyümesine yönelik düzenlemeler ile kredi talebindeki dalgalanmaların önüne

geçiyoruz.

• Üçüncü olarak da likiditeye ilişkin adımlarımız ile sistemdeki fazla Türk lirası likiditeyi

yönetiyoruz

* Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para

politikası araçlarını, proaktif bir yaklaşımla, kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

* Bu çerçevede, likidite koşullarını yakından izlemeyi ve likidite yönetimi araçlarını etkili

şekilde kullanmayı sürdüreceğiz.

'Döviz talebinin yüzde 70'i yurt dışı kaynaklı'

* KKM bakiyesindeki azalış, finansal istikrar üzerinde risk oluşturmadan ve Türk lirası cinsi

mevduatı önceleyerek sağlandı.

* Son 12 ayda vadesi dolan KKM hesaplarından dövize geçiş oranı, yüzde 14,5 seviyesinde

gerçekleşti.

* Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi de

sınırlı oldu.

* Nitekim Türk lirası mevduatın payı yüzde 58 ile tarihsel ortalamasına yakın bir seviyede

ilerlerken, yatırım fonlarını da dahil ettiğimizde görünüm değişmemekte.

* 14 Mart – 2 Mayıs tarihleri arasında oluşan döviz talebinin yüzde 70’i yurt dışı kaynaklı

olurken yurt içi talep sınırlı kaldı.

* Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi,

TL’ye geçişi ve tasarrufları destekliyor.

* Mal talebine ilişkin göstergeler yurt içi talebin ılımlı seyretmekle birlikte bir miktar dirençli

olduğunu gösteriyor.

Enflasyon açıklamaları

* Bununla birlikte gerek kullandığımız altı göstergenin ortalaması gerekse tahmin

performansı görece iyi olan medyan enflasyona baktığımızda, bu göstergeler

yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30’un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor. Bu da bize

dezenflasyonun süreceğini gösteriyor.

* Yıllık olarak baktığımızda düşüş eğilimini sürdüren gıda fiyatları, mart ayında ramazan

ayının da etkisiyle yükselmesinin ardından nisan ayında daha ılımlı bir artış kaydetti. Ancak,

geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için, başta

meyve olmak üzere, işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı.

* Tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskılar hafiflemekte. Bu durumun belirli

sektörlerden kaynaklanmayıp genele yayılması bizim açımızdan önemli bir gelişme.

* Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu

görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor.

* Diğer taraftan, belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde

bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz. Sıkı para politikası

duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da sürecek.

* Bir kez daha vurgulamak isterim ki, fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah

artışı için ön koşuldur. TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak;

enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla

çalışmalarımızı sürdüreceğiz.