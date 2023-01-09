Merkez Bankası, menkul kıymet tesis oranını yükseltti

TCMB, bankaların genelinin, 2022’de açıklanan mevduatta %50 liralaşma hedefine ulaşıldığını bildirdi. Yılın ilk yarısı için mevduatta hedefin %60 olarak belirlenirken bu kapsamda menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023’ten geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

Duyuruda, “TL paylarda %60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre; söz konusu oranlardan düşük olanı %60 (dahil) ve %70 arasında olan bankalar için 5 puan, %70’ten büyük olan bankalar için 7 puan menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır. TL paylarda yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecektir” denildi.