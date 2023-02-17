Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini yayımladı: İşte enflasyon ve dolar/TL kuru beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini kamuoyuyla paylaştı.

Enflasyon beklentisi

Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay içinde enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü. Bir önceki ankette bu oran yüzde 30,44 olarak belirlenmişti. Katılımcıların 24 ay sonraki enflasyon beklentisi ise yüzde 18,11 olarak belirlendi.

Dolar/TL ne kadar olacak?

Ankette Dolar/TL kuruna ilişkin beklentilerin ise gerilediği görüldü. Ankete göre; yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12'den 22,84'e çekildi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,43'ten 23,10 seviyesine geriledi.

Faiz ne olacak?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,08 iken, bu anket döneminde yüzde 9 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.