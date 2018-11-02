Merkez Bankası rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 467 milyon dolar artarak 86 milyar 282 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 26 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 334 milyon dolar artışla 67 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Ekim ile biten haftada 65 milyar 272 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 133 milyon dolar yükselişle 18 milyar 543 milyon dolardan 18 milyar 676 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 467 milyon dolar artışla 83 milyar 815 milyon dolardan 86 milyar 282 milyon dolara ulaştı.