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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 100 milyar 612 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 869 milyon dolar azalarak 100 milyar 612 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Temmuz ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 219 milyon dolar azalışla 78 milyar 330 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Temmuz ile biten haftada 78 milyar 549 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 650 milyon dolar düşüşle 22 milyar 932 milyon dolardan 22 milyar 282 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 869 milyon dolar azalarak 101 milyar 481 milyon dolardan 100 milyar 612 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih          

Altın Rezervleri 

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler 

27.01.2017

15.315 

92.517 

107.832 

24.02.2017

16.011

91.089 

107.100 

31.03.2017

17.102

88.578 

105.680 

28.04.2017

17.748 

84.987 

102.735 

26.05.2017

17.961 

86.971 

104.932 

30.06.2017

18.512

90.197

108.709

31.08.2017

20.509

91.483

111.992

29.09.2017 

20.441 

91.503 

111.944 

27.10.2017

21.420

95.481

116.901

24.11.2017 

22.595 

96.350 

118.945 

29.12.2017

23.542

84.111

107.653

26.01.2018

25.341

91.392

116.733

23.02.2018 

25.241 

88.655 

113.896 

30.03.2018 

25.345 

84.702

110.047

27.04.2018 

25.189 

87.573 

112.762 

25.05.2018

24.470 

83.762 

108.232 

01.06.2018 

24.481 

82.165 

106.646 

08.06.2018 

24.530 

82.218 

106.748 

14.06.2018 

24.671 

78.940 

103.611 

22.06.2018 

23.331 

80.129 

103.460 

29.06.2018 

22.836 

75.566 

98.402 

06.07.2018

22.928

79.095

102.023

13.07.2018

23.184

78.534

101.718

20.07.2018 

22.932 

78.549 

101.481 

27.07.2018 

22.282 

78.330 

100.612 
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