Merkez Bankası'ndan bankalara 600 milyon liralık ‘ek ücret’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalara yurt dışına yapılan spot döviz transferlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle “ek ücret” uygulaması yaptı.

Bloomberg HT’nin haberine göre; uygulama, yurt dışına döviz transferi işlemlerinde bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle gerçekleştirildi.

En yüksek “ek ücret” Akbank’a

Toplam cezanın 600 milyon liraya yakın olduğu belirtildi.

Haberde; en yüksek “ek ücret” tutarının 240 milyon lira ile Akbank’ta olduğu, Yapı Kredi’ye 150 milyon lira, Garanti Bankası’na 120 milyon lira, İş Bankası’na ise 50 milyon lira uygulama yapıldığına yer verildi.

Yılbaşında karar verilmişti

Merkez Bankası, 2023 yılı başında bankalara gönderdiği talimat ile 50 bin doların üzerindeki EFT/havale işlemlerinde belge ibrazı yükümlülüğü getirmişti.