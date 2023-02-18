Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Morgan Stanley'den 'faiz' raporu

Merkez Bankası, Şubat ayında faiz için ne karar verecek? Gözler kararın açıklanacağı yeni haftaya çevrilirken, ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, bankanın faizi indireceği görüşünde…

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk tarafından yayımlanan 17 Şubat tarihli raporda, politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 8’e çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, “Deprem felaketi ve acil afet yardımı için bankalar özellikle devlet bankaları tarafından sağlanacak desteklere duyulan ihtiyacın 150 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi veya Mart toplantısında ilave bir faiz indirimi olasılığını artırdığı görüşündeyiz” denildi.

JPMorgan da hafta başında yayımladığı raporda, TCMB'nin Şubat'ta 100 baz puanlık indirime gideceği tahminin de bulunmuştu.