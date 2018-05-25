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Merkez, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

Merkez, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olarak ilan edildi.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın ikinci çeyreği sonuna kadar 1, 3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

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