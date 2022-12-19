Merkezin patronlarının zorlu sınavı

Küresel arenada manşet enflasyondaki son düşüşlre rağmen çekirdek enflasyon birçok ekonomide yükselmeye devam ediyor.

Gelişmiş ekonomilerin çoğunda temel ürünlerde fiyat baskıları artışını sürdürüyor. Hal böyle olunca merkez bankalarının önümüzdeki aylarda para politikalarını sıkılaştırmaya devam etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Financial Times tarafından resmi istatistikler üzerinde yapılan bir analize göre, gıda ve enerji fiyatlarındaki değişimleri içermeyen ve faiz belirleyicileri tarafından fiyat baskılarının sürekliliğinin daha iyi bir ölçüsü olarak görülen çekirdek enflasyon, dünyanın birçok yerinde hızlanıyor.

Verileri takip edilen 33 ülkenin çoğunda çekirdek enlasyon oranları kasım ayında da yükselmeye devam etti. Çoğu merkez bankası yetkililerin hedeflediği yüzde 2'lik enflasyon seviyesinin oldukça üzerinde kaldı.

Çekirdek enflasyonun yükseldiği ülkelerin oranı son aylarda azalmaya başladı. Ancak manşet enflasyondan çok daha yaygın olmaya devam ediyor. Ekim ile kasım ayları arasında ülkelerin sadece üçte birinde manşet enflasyon oranları yükseliş kaydetti.

“Enflasyon can yakmaya devam edecek”

Uluslararası Varlık Yöneticisi Hargreaves Lansdown'da kıdemli yatırım analisti olan Susannah Streeter, "Önümüzde hala çok fazla acı çekme potansiyeli var. İnatçı yüksek fiyatlar ekonomiler için ciddi baş ağrılarına neden olmaya devam ediyor."

Fiyat baskısının arttığının bir başka ölçüsü olan hizmet enflasyonu, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD dahil olmak üzere birçok gelişmiş ekonomide onlarca yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Politika yapıcılar, enflasyonun manşet ölçütlerindeki artışa yanıt olarak bu yıl faiz oranlarını agresif bir şekilde arttırdı. Ancak faiz artış hızında son günlerde kısmen vites küçültmeye tanık olunuyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası, birçok ülkede manşet enflasyonun belirgin bir şekilde zirveye ulaşmasına tepki olarak, enflasyonla mücadele stratejilerini 0,75 puanlık faiz artışlarından yarım puana indirmeyi tercih etti.

Capital Economics'in baş küresel ekonomisti Jennifer McKeown, "Gelişmiş piyasalardaki merkez bankalarının yapması gereken daha çok iş var. Enflasyon zirveye ulaşmış olabilir. Fakat bu noktadan aşağıya doğru düzgün bir yol olduğu anlamına gelmiyor."