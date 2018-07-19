Merkez'in rezervleri 305 milyon dolar azaldı

19 Temmuz 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 305 milyon dolar azalarak 101 milyar 718 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 13 Temmuz ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 561 milyon dolar azalışla 78 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Temmuz ile biten haftada 79 milyar 95 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 256 milyon dolar yükselişle 22 milyar 928 milyon dolardan 23 milyar 184 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 305 milyon dolar azalarak 102 milyar 23 milyon dolardan 101 milyar 718 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA