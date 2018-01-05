'MIFID 2' Avrupa'da sismik finansal reformları tetikliyor

05 Ocak 2018

Aydın ŞAHİNALP

Avrupa finansal piyasaları, kısaca MIFID 2 olarak adlandırılan yeni düzenlemeye geçti. Kurallar manzumesi Kıta’da hisse senedi, tahvil, döviz, emtia veya borsa fonları (ETF) alan veya satan herkesi etkilerken yeni standartların aşırı dayatmacı olmasından şikâyet ediliyor. Uygulama Türkiye’deki aracı kurumları da yakından ilgilendiriyor. Avrupa Kıtası finansal sektöründe kapsamlı bir dizi reform çarşamba günü yürürlüğe girdi. Söz konusu reformlar Kıta’daki finansal hizmetler sisteminin her köşesinde yer alan piyasa oyuncularını etkileyecek.

MIFID 2 son on yıl içinde Avrupa'nın finansal piyasalarındaki en büyük değişimi yapan yeni yasalar dizisinden oluşuyor. Brüksel’deki kanun koyucular yeni düzenlemelerle finansal varlıkların nasıl ve ne zaman trade edildiğine ışık tutmaya çalışıldığını belirtiyor. Düzenleyiciler reformlarla piyasalarda daha rekabetçi ve şeffaf bir ekosistemin oluşturulacağını savunuyor. Avrupa finansal hizmet sektörünün MIFID 2 yönetmeliğiyle uyum sağlamak adına 2.5 milyar eurodan daha fazla harcama yaptığı belirtiliyor. Konuya ilişkin Financial Times’a konuşan ABD’li banka Brown Brothers Harriman’ın düzenleyici istihbarat birimi kıdemli başkan yardımcısı Adrian Whelan, “İşlem raporlama ayrıntılarının çokluğu canlı piyasa ortamındaki en büyük pratik zorluk olacak” diyor. “Yeni kurallar inanılmaz derecede dayatmacı” Avrupalı finansal sistem düzenleyicileri, yeni kuralların yatırımcı güvenini artırıp sektörü güçlendireceğini belirtiyor. Ancak Avusturya merkezli Erste Bank’ın üst düzey yönetimi bu düşünceye katılmıyor. Bankanın Genel Müdürü Andreas Treichl, piyasalara takdim edilen MIFID 2 düzenlemeler manzumesinin “İnanılmaz derecede dayatmacı" olduğunu ve hem banka hem de müşterilerini "Ne yaptığını bilmeyen küçük çocuklar gibi gördüğünü” söylüyor.

Yeni düzenleme ayrıca fon yöneticilerini broker ve bankalara araştırma ve ticaret hizmetleri için kombine ücret yerine ayrı ayrı ödeme yapmaya zorluyor. Bunun için gerekçe olarak da müşterilerin paralarının nasıl kullanıldığını doğrudan görecekleri için, fon yönetimi içindeki şeffaflığı artırma girişimi olması gösteriliyor. Çoğu varlık yöneticisinin, yaygın olarak harcama maliyetlerini absorbe etmeye yönelmesiyle analizlere yapılan ödemelerde azalma olabileceği belirtiliyor.

MIFID 2 nedir?

AB üyesi ülke piyasalarını ABD ile daha rekabetçi ve şeff af hale getirmek ve yatırımcı güvenini artırmak için hazırlanan MIFID 2 yönetmeliğinin ilki küresel krizin ayak seslerinin duyulduğu Kasım 2007'de yürürlüğe konuldu. MIFID 1 adeta patlamak üzere olan finansal selin önüne kurulan bir baraj görevi gördü. 2008 küresel finansal krizinden sonra Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, piyasalarda güveni artırmak ve olası riskleri azaltmak için bir dizi kurallar setini devreye sokmak adına yeniden harekete geçti. Markets in Financial Instruments Directive II olarak açılan MIFID 2, içeriğindeki 1.7 milyon paragrafl a en kapsamlı düzenlemelerden birisi.

Bloomberg editörlerinden Jasper Juinen, “MIFID’in 1.7 milyon paragraftan oluştuğu düşünüldüğünde düzenleyicilerin yönetmeliği uygulama aşamasında belli bir hoşgörü süresi tanıyacağını düşünüyorum” diyor. AB Komisyonu halihazırda 28 üye ülkeden 11’inin MIFID 2 yönetmeliğini kendi yasalarına uyarladığını duyurdu. Diğer 17 ülkenin de zamanla MIFID 2 ile uyumlu olması bekleniyor. MIFID 2 ile birlikte yatırımcılar, emir işleme tabi tutulmamış olsa bile 65 veri alanını doldurmak zorunda kalacaklar. Avrupalı regülatörler tarafından hazırlanan MIFID 2 AB içi bir düzenleme olsa da, Türkiye’ye yatırım yapan kurumsal yatırımcıların önemli bir kısmının AB’de yerleşik olduğu ve yatırımcı davranışlarının değişeceği düşünüldüğünde, Türkiye’deki aracı kurumları ve dolaylı olarak da halka açık şirketleri de yakından ilgilendiriyor