Milli gelirin yüzde 1.9'u faize gitti

16 Ocak 2018

Merkezi yönetim bütçesinden faize ödenen tutar geçen yıl 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye, 2017'de milli gelirinin yüzde 1,9'unu faiz giderlerine aktardı.

Geçen yıl, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı ise 2017'nin üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 28,2 oldu.

Faiz harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının bu yıl için yüzde 2,1 olması ve bütçenin yüzde 9,4'ünün faiz harcamalarına gitmesi planlanıyor.

Bu arada ortalama dolar kuru geçen yıl 3,64 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA