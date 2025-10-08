Milyarder yatırımcıdan altın, dolar ve borsa değerlendirmesi

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, altının ABD dolarına kıyasla “kesinlikle” daha güvenli bir liman olduğunu söyledi ve metalin rekor seviyedeki yükselişinin, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik döneminde altının değer kazandığı 1970’leri andırdığını belirtti.

Bridgewater Associates’in kurucusu Dalio, Salı günü katıldığı bir konferansta, Citadel’in CEO’su Ken Griffin’in altının yükselişini ABD dolarına yönelik endişelerle ilişkilendirme görüşüne katılıp katılmadığı soruldu.

Dalio, altının portföy çeşitlendirmesi açısından “çok mükemmel bir araç” olduğunu belirterek stratejik portföy dağılımının yaklaşık yüzde 15’inin altına ayrılabileceğini söyledi.

Altın rekor kırdı, dolar düştü

Federal hükümetin kapanma riski ve Fed'in faiz indirmeye devam edebileceğine yönelik beklentilerle ons altın fiyatları 4 bin doları aştı ve temmuz ayı sonundan bu yana yüzde 20'den fazla arttı.

Dolar ise, Başkan Donald Trump’ın politikalarının yol açtığı belirsizlik nedeniyle bu yıl tüm majör para birimleri karşısında değer kaybetti ve 1970’lerden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Dalio, yükselen devlet borçları, jeopolitik gerilimler ve ulusal para birimlerinin istikrarına olan güvenin azalması gibi faktörler karşısında altının güçlü bir değer saklama aracı olduğunu ifade etti. Dalio ayrıca, altının yükselişinin 1970’lerin başındaki gibi hisse senetleri ile birlikte artış gösterdiğini belirtti.

Borsa için 'balon' endişesi duyduğunu söyledi

Öte yandan, Dalio son dönemdeki borsa yükselişinin ölçeği konusunda çekincelerini dile getirerek, bunun yapay zeka (AI) kaynaklı bir balon yaratabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Dalio, yapay zeka etrafındaki spekülasyonların balon belirtileri taşıdığını ve bunu geçmişteki yenilikçi patlamalara, 1920’lerdeki patent ve teknolojik atılımlara ve 1990’ların sonundaki dot-com dönemine benzetti.

Buna rağmen Dalio, yapay zekanın sağlayacağı fırsatları görmeye devam ettiğini ve teknolojiyi kullanarak büyük verimlilik elde edecek şirketler veteknolojiye fırsatlar sağlayacak platformlar aracılığıyla fırsatlar görmeye devam ettiğini söyledi.