Mısır ve Çin arasında yerel para ile işbirliği: Üç anlaşma imzalandı

Mısır ile Çin arasında, yerel para birimleriyle yürütülen mali işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla üç anlaşma imzalandı.

Mısır Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakanı Li Çiang'ın Kahire'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Mısır Merkez Bankası Başkanı Hasan Abdullah ile Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng arasında yapılan görüşmede, Mısır Merkez Bankası ile Çin Halk Bankası arasında imzalanan stratejik finansal işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ile Mısır Planlama Bakanlığı ve Çin Kalkınma İşbirliği Ajansı arasında borç takasına dair anlaşmalara imza atıldı.

Ayrıca düşük karbonlu kalkınma, e-ticaretin teşviki, standartlar ve kalite alanlarında iş birliğine dair protokoller de imzalandı.

Ödeme sistemleri ele alındı

Açıklamada, Kahire'deki merkez binada gerçekleştirilen toplantıda teknik uzmanlık paylaşımına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi, yerel para birimleriyle ödeme sistemlerinin teşviki, para takası anlaşmaları ve Çin finans piyasasında "Panda" tahvili ihracı gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca iki ülkenin ödeme sistemlerinin birbirine entegre edilmesi üzerinde de duruldu.

Panda Tahvilleri, yabancı kuruluşlar tarafından Çin'de ihraç edilen ve Çin yuanı cinsinden işlem gören tahviller olarak biliniyor.

3 mutabakat zaptı imzalandı

Toplantıda, iki ülke arasındaki finansal ve teknik işbirliğini artırma iradesini yansıtan üç mutabakat zaptı imzalandı. Bu kapsamda, Mısır'ın Süveyş Kanalı Bankası ile Çin-Afrika Yatırım Şirketi (TEDA) ve Çin'in sınır ötesi ödeme sistemi operatörü CIBS arasında, ekonomik işbirliği bölgesinde Çin yuanının kullanımını teşvik eden bir anlaşmaya varıldı.

Öte yandan, Çin'in ulusal elektronik ödeme şirketi UniPay, Mısır Teknoloji Geliştirme Bankaları Şirketi ile kartlarının Mısır pazarındaki kabulünü artırmak amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol, satış noktaları ve internet sitelerinde UniPay kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

UniPay ayrıca, e-ödeme altyapısını geliştirmek ve yerel işletmelerde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mısır'ın önde gelen dijital ödeme platformlarından PayMob ile de bir mutabakat zaptı imzaladı.

Çin Başbakanı Li Çiang'ın iki günlük ziyareti çerçevesinde imzalanan bu anlaşmalar, yalnızca mali işbirliğini değil, planlama, çevre, sağlık ve e-ticaret gibi farklı alanlarda da ortaklıkları kapsıyor.

Mısır ve Çin arasında hız kazanan bu mali ve teknik işbirliği, özellikle dijital altyapı ve finansal hizmetler alanında entegrasyonu derinleştirmeyi ve iki ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacak stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.