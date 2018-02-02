MLP, halka arz fiyatını güncelledi

02 Şubat 2018

MLP Sağlık Hizmetleri, Medical Park ve Liv Hospital için halka arz fiyat aralığını 19-20 TL’ye düşürdü; talep toplama tarihini de 6 Şubat'a uzattı. Şirket, daha önce 1-2 Şubat tarihinde 24-28,8 TL halka arz fiyat aralığı ile talep topladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) "Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri" başlıklı 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü çerçevesinde MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") halka arzına ilişkin fiyat aralığı 19,00 TL ila 20,00 TL olarak düzeltilmiştir. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarınca, 1 ve 2 Şubat 2018 olarak kamuya açıklanan talep toplama süresi, 5 ve 6 Şubat 2018 tarihlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Yatırımcılar 6 Şubat 2018, Salı akşamına kadar Şirketimizin halka arzına katılmak üzere taleplerini, izahnamede belirtilen yetkili kuruluşlara iletebilirler. Buna ek olarak izahnamede bu konuda bir taahhüt olmamasına rağmen Şirketimize 600 milyon TL'lik bir sermaye girişinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.