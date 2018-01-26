MLP ve Enerjisa'da talep toplama tarihi belli oldu

26 Ocak 2018

MLP Sağlık Hizmetleri (Medical Park-Liv Hospital) ve Enerjisa'nın halka arzında talep toplama tarihi 1-2 Şubat olarak belirlendi.

SPK bülteninde yer alan bilgiye göre, MLP Sağlık Hizmetleri'nde mevcut 38 milyon 333 bin 333 TL pay ve sermaye artırımı ile gelecek 25 milyon lira olmak üzere toplam 63 milyon 333 bin 333 TL'lik pay halka arz edilecek.

Şirket sermayesini 176 milyon 458 bin 125 TL'den halka arz edilmek üzere 25 milyon TL artırarak 201 milyon 458 bin 254 TL'ye yükseltti.

Halka arzda ek pay satışı 9,5 milyon lira olarak belirlenirken, satış fiyat aralığı 24-28,80 TL olacak.

Enerjisa'da 212 milyon TL'lik pay halka arz edilecek

Enerjisa'da ise toplam 212 milyon 592 bin 414 liralık pay halka arz edilecek. Halka arzda ek pay satışı 23 milyon 621 bin 378 TL olarak belirlendi.

Ak Yatırım Menkul Değerler'in aracılık ettiği halka arzda satış fiyat aralığı 6,25-7,50 TL olacak.