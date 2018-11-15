Moody's 2019'da küçülme bekliyor

15 Kasım 2018

Moody's, Türkiye'de ekonomik aktivitenin ciddi şekilde yavaşlamasını beklediklerini bildirdi.

Afrika'nın bazı bölümleri ve Türkiye için görünümün "negatif", Orta Doğu için ise "karışık" olduğunu vurgulayan kredi derecelendirme kuruluşu; Türkiye'nin tırmanan kurumsal zorluklar ve politika belirsizliği ile karşı karşıla olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2018'de yüzde 1,5 büyümesini bekleyen Moody's, 2019 için ise yüzde 2 daralma öngördü.

Moody's ayrıca, global kredi şartlarının gelecek yıl, küresel büyümenin yavaşlamasına, finansal piyasa oynaklıklarının devam etmesine, faiz artışlarına, ticarette korumacı politikalara ve jeopolitik gerilimlerin tırmanmasına bağlı olarak gelişmekte olan piyasalar için daha zorlu hale geleceğini kaydetti.

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