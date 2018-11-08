ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C

Moody's küresel büyüme tahminini düşürdü

Moody’s küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'a indirdi.

Moody's küresel büyüme tahminini düşürdü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü.

Moody’s küresel büyüme beklentisini gelecek yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'a indirdi.

Moody's yatırım servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağı açıklandı.

Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin ise önümüzdeki yıl daralacağını duyurdu.

Raporda ayrıca, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açık ekonomileri de etkileyeceği kaydedildi.

Son dakika moodys büyüme tahmini

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.