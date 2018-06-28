Moody's, Nurolbank'a ilk kez not verdi

28 Haziran 2018

Nurol Yatırım Bankası, Moody’s derecelendirme kuruluşundan ilk notunu aldı. Nurol Yatırım Bankası’nın global uzun vadeli ihraççı notu B3 olarak, ulusal ölçek notu Ba2.tr/TR-4 olarak belirlendi. Moody’s ayrıca, bu notların olası bir artırımı için izlemeye aldığını açıkladı.



Diğer Türk bankalarının aksine Moody’s tarafından pozitif izlemede oldukların belirten Nurol Yatırım Bankası CEO’su Özgür Altuntaş; "Nurol Yatırım Bankası, Türk Bankacılık sektöründe Moody’s tarafından notlandırması yapılıp bu not kamuoyuna açıklanan 18. banka oldu. Ancak bankamız diğer bankaların aksine pozitif izlemeye alındı. Notlandırma açıklayan, TSKB A.S. den sonra ikinci yatırım bankası olan Nurol Yatırım Bankası, HSBC, Halkbank ve Sekerbank ile aynı notu paylaştı." dedi.