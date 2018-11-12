Moody's'ten "iç siyasi risk" uyarısı
Moody's, "İç siyasi riskler Türkiye'nin kredi görünümünde baskı yaratmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelecek yıl küresel kredi piyasasına jeopolitik ve ülke içi siyasi gerilimlerin yön vereceğini belirtirken, iç siyasi riskin Türkiye'nin kredi piyasası görünümünde baskı yaratmaya devam edeceğini belirtti.
Moody's tarafından yayımlanan "2019 Görünümü - Küresel kredi koşulları yavaşlayan büyüme ve artan risklerle birlikte zayıflayacak" başlıklı raporda, "İç siyasi riskler İtalya, Brezilya, Türkiye ve Arjantin'in kredi görünümünde baskı yaratmaya devam edecek." denildi.
Kaynak: Reuters