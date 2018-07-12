Moody's'ten TCMB uyarısı

12 Temmuz 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün müşterilerine gönderdiği bilgi notunda, TCMB'nin bağımsızlığı konusunda duyduğu endişeleri dile getirdi. Moody's, TCMB'nin etkinliğine yönelik zorlukların Türkiye'nin kredi notu için negatif olacağı uyarısında bulundu.

TCMB'nin yönetimine ilişkin yapılan değişikliklerin Banka'nın para politikasını sıkılaştırma azminin önümüzdeki aylarda zayıflayabileceğine işaret ettiğini belirten Moody's, "Merkez Bankası'nın Türkiye ekonomisi ve finansal sisteminde büyüyen dengesizlikleri düzeltmedeki rolünün önemi dikkate alındığında Banka'nın etkinliğine yönelik daha fazla zorluk, meydan okumalar kredi notu için açık bir şekilde negatif" ifadelerini kullandı.

Moody's TCMB'nin ve diğer kamu kurumlarının bağımsızlıklarına yönelik girişimlere dair herhangi bir algının oluşmasını yatırımcı endişelerinin alevlenmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Moody's ayrıca, yeni hükümetin hangi ekonomi politikalarını izleyeceğinin şu anda net olmadığını da vurguladı.

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