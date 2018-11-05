Moody's'ten vergi indirimi uyarısı

05 Kasım 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, vergi indirimi kararlarının tüketimi geçici olarak canlandıracağını, ancak bunun kredi notu açısından negatif bir karar olduğunu ve TL üzerindeki baskıyı yeniden canlandırma riski bulunduğunu bildirdi.

"Son Gelişmelerin Kredi Etkiler" raporunda Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı KDV ve ÖTV indirimi kararlarını değerlendiren Moody's, mali teşviklerin gelecekte daha gevşek bir mali duruş potansiyeline işaret ettiğini vurguladı.

Moody's bu duruşun er ya da geç Türkiye'nin mali gücünde kademeli bir erezyona yol açması riski bulunduğunu kaydetti.

"İç talebi canlandırmak Türkiye'nin makroekonomik yeniden dengelenmesini yavaşlatabilir" değerlendirmesini yapan Mooy's, "Vergi indirimleri Türk Lirası kurunda aşağı yönlü trendi yeniden canlandırabilir ve hali hazırda güçlü olan enflasyonist baskıları ateşleyebilir. Vergi indirimlerinin geçici olmaları nedeniyle hükümet bütesi üzerinde negatif etkisinin olmasını beklemiyoruz, ancak ekonomiyi resesyondan çıkarmak için daha büyük mali teşvik tedbirleri getirilmeye çalışılması problemli olabilir." dedi.