Morgan Stanley 'faiz' tahminini değiştirdi

20 Temmuz 2018

Morgan Stanley, 24 Temmuz'da yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklentisini revize etti.

Enflasyonda son dönemde yaşanan sürpriz yükseliş ve TL'deki değer kaybı sonrasında bu toplantının kritik olduğunu ifade eden Morgan Stanley, daha önce faiz artırımı yapılmayacağı şeklinde ortaya koyduğu beklentisini 125 baz puan artırım olarak revize etti.

Morgan Stanley ayrıca, politika faizi konusunda güçlü bir görüşe sahip olabilmek için Banka'nın politika karışı konusunda daha fazal netliğin gerekli olmaya devam ettiğini vurgularken, gevşek mali politikanın devam ettiği ortamda TCMB'nin yılın geri kalanında da faiz artırımı yapmaya zorlanmasının muhtemel olduğunu belirtti.