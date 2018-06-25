Morgan Stanley: Odak nokta yeni kabine olacak

25 Haziran 2018

Seçim sonuçlarını değerlendiren Morgan Stanley, yurt içi politikalar konusunda büyük belirsizlik görülmeyecek olması açısından seçim sonuçlarını pozitif olarak değerlendirdiklerini bildirdi. Şimdi odak noktasının yeni kabinenin açıklanmasına döndüğünü belirten Morgan Stanley, yeni kabinenin para ve maliye politikasının yönü konusunda önemli sinyaller sağlayacağını vurguladı.

TL ve yerel faizlerin, siyasi belirsizliğin kalkmasına bağlı olarak kısa vadeli bir toparlanma yaşayabileceklerini ifade eden Morgan Stanley, "Ancak şu ana kadar, seçim sonuçlarının, bize göre gerekli olan, yeni bir makro politika çerçevesine yol açacağına dair çok küçük işaretler var. Seçim sonuçları statükoya işaret ediyor, bu statüko son yıllarda varlık fiyatları için pozitif sonuçlar üretmedi" dedi.

Dış fonlama ihtiyacının büyük ve global sermaye akışları için rekabetin yoğun olduğuna dikkat çeken Morgan Stanley, "Yerel tahvillerde veya kurda herhangi bir toparlanma daha iyi huylu dış ortam gerektiriyor, biz bunun olmasını beklemiyoruz" ifadesini kullandı.