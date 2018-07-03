Morgan Stanley petrolde fiyat tahminini yükseltti

03 Temmuz 2018

Morgan Stanley, 2018 için petrol arz tahminlerinde ve buna bağlı olarak yıl sonu petrol fiyat beklentilerinde değişiklik yaptı.

İran, Libya ve Angola'nın petrol üretimlerini düşmesini bekleyen Morgan Stanley, Suudi Arabistan için tahminini ise yükseltti.

Yapılan tahminler sonrasında petrol piyasasının önceden ifade edilenden daha sıkı olmasını bekleyen Morgan Stanley, Brent petrolü için 2018 sonu tahminin 77,5 dolar/varilden 85 dolar/varile çıkardı.

Morgan Stanley yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiyatları için riskler güçlü şekilde yukarı yönlü" ifadesine de yer verdi.