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Morgan Stanley: Yatırımcılar uyarıları görmemekle hata yapıyor

Morgan Stanley stratejisti Wilson, "Yatırımcılar uyarıları görmezden gelerek hata yapıyorlar. Yatırımcıları savunma pozisyonuna geçmeleri yönünde uyarıyoruz" dedi.

Morgan Stanley: Yatırımcılar uyarıları görmemekle hata yapıyor
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Morgan Stanley'in ABD hisse senedi baş stratejisti Mike Wilson, zor bir dönem için bir takım önlemler alınması, gelmekte olan zor günlere hazırlanılması yönündeki çağrılarının yatırımcılar tarafından görmezden gelinmesinin hata olduğunu söyledi.

Yatırımcılar için dün bir bilgilendirme notu yayınlayan Wilson, "İkinci çeyrek mali sonuçları beklentilerden iyi gelse de, bunun ABD hisse senedi piyasası için pozitif bir katalizör olmasını beklemiyoruz. Yatırımcılara savunma pozisyonuna geçmeleri yönünde geçtiğimiz hafta yaptığımız uyarıyı, bu hafta artan inanç ile tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Wilson, tek seferlik vergi indirim avantajlarının etkisiyle sağlanan cari büyüme seviyesinin ciddi şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

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