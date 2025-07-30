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Moskova Borsası'ndan Ethereum hamlesi! Vadeli işlemler 5 Ağustos’ta başlıyor

Moskova Borsası (MOEX), 5 Ağustos’tan itibaren yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik iShares Ethereum Trust borsa yatırım fonunda (ETF) vadeli işlemlerini başlatacağını açıkladı.

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Moskova Borsası'ndan Ethereum hamlesi! Vadeli işlemler 5 Ağustos’ta başlıyor
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Moskova Borsası (MOEX), kripto para birimi Ethereum'a yatırım yapan iShares Ethereum Trust borsa yatırım fonunda (ETF) vadeli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

MOEX'ten yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren iShares Ethereum Trust (ETF) üzerinden vadeli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin sadece nitelikli yatırımcılara açılacağı bilgisine yer verildi.

MOEX, 10 Haziran'da Bitcoin endeksinin hesaplanması ve yayınlanması ile BlackRock şirketine ait iShares Bitcoin Trust ETF'i üzerinde işlemlerin yapılmasına başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemeler ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların popülerliği son dönemde artarken, Rus şirketleri de uluslararası ödemelerde zaman zaman kripto para birimlerini kullanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA