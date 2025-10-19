MrBeast'ten yeni hamle! YouTube'tan kriptoya geçiş

Dünyanın en çok aboneye sahip YouTube içerik üreticisi olarak tanınan James 'Jimmy' Donaldson, namıdiğer MrBeast, dijital ekosistemini beklenmedik bir alana taşıyor: finans ve kripto para piyasası.

CNBC-e'nin haberine göre internet fenomeni, 'MrBeast Financial' adıyla yeni bir çevrimiçi finans ve kripto platformu kurmak üzere resmi adımları attı.

Marka tescili için başvuru yapıldı

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarına göre, Donaldson'a ait olan Beast Holdings LLC, "MrBeast Financial" markasını tescil ettirmek için resmi başvuruyu tamamladı.

Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, kurulacak platformun hizmet yelpazesi oldukça geniş tutulmuş. Bu hizmetler; çevrimiçi bankacılık faaliyetleri, merkeziyetsiz borsalar (DEX) üzerinden kripto para işlemleri gerçekleştirme imkanı ve yatırım bankacılığı hizmetlerini kapsıyor.

Dijital ekosistem büyüyor

MrBeast’in bu yeni girişimi, markanın dijital alanda yaptığı ilk hamle değil. Fenomen, daha önce de mobil iletişim sektörüne adım atarak kendi mobil hizmet markasını piyasaya sürmüştü.

MrBeast Financial ile birlikte, Jimmy Donaldson'ın dijital ekosistemini finansal hizmetler alanında genişletmesi bekleniyor.