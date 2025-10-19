MrBeast'ten yeni hamle! YouTube'tan kriptoya geçiş
Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber'ı James "Jimmy" Donaldson (MrBeast), dijital dünyadaki etkisini finans sektörüne taşıyor. Donaldson, "MrBeast Financial" adıyla yeni bir kripto para ve çevrimiçi finans platformu kurmak üzere ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvurdu. Başvuruda, platformun çevrimiçi bankacılık, merkeziyetsiz borsalar (DEX) üzerinden kripto işlemleri ve yatırım bankacılığı hizmetleri sunacağı belirtiliyor.
Dünyanın en çok aboneye sahip YouTube içerik üreticisi olarak tanınan James 'Jimmy' Donaldson, namıdiğer MrBeast, dijital ekosistemini beklenmedik bir alana taşıyor: finans ve kripto para piyasası.
CNBC-e'nin haberine göre internet fenomeni, 'MrBeast Financial' adıyla yeni bir çevrimiçi finans ve kripto platformu kurmak üzere resmi adımları attı.
Marka tescili için başvuru yapıldı
ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarına göre, Donaldson'a ait olan Beast Holdings LLC, "MrBeast Financial" markasını tescil ettirmek için resmi başvuruyu tamamladı.
Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, kurulacak platformun hizmet yelpazesi oldukça geniş tutulmuş. Bu hizmetler; çevrimiçi bankacılık faaliyetleri, merkeziyetsiz borsalar (DEX) üzerinden kripto para işlemleri gerçekleştirme imkanı ve yatırım bankacılığı hizmetlerini kapsıyor.
Dijital ekosistem büyüyor
MrBeast’in bu yeni girişimi, markanın dijital alanda yaptığı ilk hamle değil. Fenomen, daha önce de mobil iletişim sektörüne adım atarak kendi mobil hizmet markasını piyasaya sürmüştü.
MrBeast Financial ile birlikte, Jimmy Donaldson'ın dijital ekosistemini finansal hizmetler alanında genişletmesi bekleniyor.