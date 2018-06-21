MSCI endeksine iki ülke daha geliyor

21 Haziran 2018

MSCI, Arjantin’i frontier market statüsünden gelişen ülke seviyesine tekrar yükseltti. Aynı şekilde Suudi Arabistan da yakın bir zamanda gelişen ülke statüsüne kavuşarak MSCI EM endeksine dahil edilecek.

İki ülke varlığının endekse dahil edilmesi ile EM hisselerine 600 milyar dolarlı bir varlığın ekleneceği ifade ediliyor.

Henüz her iki kararın da kesin olmamasıyla birlikte gerçekleşmesi durumunda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinden ocak sonundan beri 2.7 trilyon dolarlık satışa neden olan satış dalgasının ardından bir miktar rahatlama yükselişini tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, bu iki ülkenin MSCI EM endeksine dahil edilmesiyle Türkiye'nin pastadaki payının azalabileceği de belirtiliyor.

GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan tarafından yapılan analizde, "Özellikle Aramco'nun halka arzından sonra Türkiye’nin de bu endeksteki ağırlığının düşebilecek olması, kapital akımını sınırlayabilir ve piyasamızı olumsuz etkileyebilir. Tabii ağırlıklar henüz net değil, ancak iki piyasanın da Türkiye’nin mevcut ağırlığının üzerinde bir ağırlıkla endekse dahil edilmesi olası. Gelişen ülkelerde rekabet kızışıyor ve Türkiye için pasta payı küçülüyor" ifadeleri yer aldı.

"Arjantin ve Suudi Arabistan’ın devreye girecek olması, 2019’dan MSCI fonlarındaki yatırım tutarı bizim açımızdan azalabilir" diyen Erkan, "Hatırlayacağımız üzere, mayıs sonunda MSCI Türkiye ile birlikte, Hindistan, Brezilya ve Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkelerin “ağırlığına gelecekte sınırlama getirilebilecek ülkeler” arasında olduğunu belirtmişti. MSCI, Türkiye konusunda kararını yıl sonunda verecek. Eğer, bu iki faktör eşiğinde MSCI endeks ağırlıklarımız düşecek olursa Türkiye’ye bağlı endekslere yatırım yapan fonlar da pozisyonlarını azaltabilirler" değerlendirmesinde bulundu.