MSCI revizyonları açıklandı: 4 Türk şirket endeksten çıkarıldı!

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI (Morgan Stanley Capital International), 2025 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıkladı.

Küresel standard endekste Türkiye'den dört şirketin payları çıkarılırken, eklenen pay olmadı.

Buna göre, Coca Cola İçecek, Pegasus, Sasa ve Şişecam standard endeksten çıkarıldı.

Small Cap endeksine 6 şirket payı dahil edildi

Small Cap endeksine ise 6 şirket payı dahil edilirken, 10 pay çıkarıldı.

Dahil edilen paylar, Efor Çay, Margun Enerji, Pegasus, Tera Yatırım Menkul, Şişecam ve Vişne Madencilik oldu.

Çıkarılan paylar ise Akfen Yenilenebilir Enerji, Eczacıbaşı İlaç, Kontrolmatik, Konya Çimento, MİA Teknoloji, Politeknik Metal, Smart Güneş Enerjisi, Tureks Turim, YEO Teknoloji ve Zorlu Enerji olarak belirlendi.

MSCI, tüm değişikliklerin 26 Ağustos kapanışından itibaren yapılacağını açıkladı.