MÜSİAD: Projelere 'katılım' olsun

31 Ocak 2018

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, faiz yükünü azaltacak veya tamamen kaldıracak çalışmalar yürüttüklerini aktararak, bankaları projelere ortak olmaya çağırdı.

Kaan, şöyle konuştu:

"Hem katılım bankacılığı aktörleri hem de bizim gibi sanayicilere diyoruz ki 'Artık projelerde ortak çalışmamız lazım. Bizim girişim sermayesi fonu, tarımsal yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu diye 3 projemiz var, bunların hepsi çok ortaklı yapılar. Yapacağımız şey, katılım bankalarının projelere ortak olması ve proje sahibi ile ticaret yapıp onun üzerinden kâr dağıtması. Buraya getirdiğimiz sürece faize talep olmayacaktır. Talep olmayan bir şeyde de yükselme olmaz"

"200 milyar ayırmak bankaya zarar vermez"

Kaan, bu noktada Türkiye'deki bankaların mevduatlarının yüzde 10'unu projelere ayırması önerisinde bulunarak, yaklaşık 2 trilyon liralık mevduat olduğunu, bunun 200 milyar lirası projelere ayrılabilirse hiçbir bankanın bu işten zarar görmeyeceğini söyledi.

"Dövizle borçlanmaya sınır doğru bir önlem"

Geçen yıl döviz kurunda çok ciddi dalgalanmalar gözlendiğini aktaran Kaan, ithal girdi oranının yüksek olduğu sektörlerde maliyet artışları gerçekleştiğini ve döviz cinsinden borçlanmak durumunda olan özel sektör temsilcilerinin bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.

KOBİ'lere dövizle borçlanma sınırlaması getirilmesinin doğru bir önlem olduğunu belirten Kaan, "Firmalara 'Hangi para biriminden gelirin varsa, o para biriminden borçlan' çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Kaynak: AA