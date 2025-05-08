ABD Merkez Bankası (Fed), dün gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin geleceğine dair ciddi belirsizliklerin altını çizmesiyle altın fiyatları yükselişe geçmişti. Ancak ABD ile Çin arasında gerçekleşecek üst düzey ticaret müzakereleri ve ticaret savaşlarındaki belirsizliğin azalması, an itibarıyla altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına sebep oldu.

Ons ve gram altın geriliyor

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,8'lik düşüşle 3 bin 348 dolara gerilerken gelişmelerin ardından, Türkiye'de altının gram fiyatı da düşmeye başladı. Gram altın, yüzde 0,7'lik bir düşüşle 4 bin 170 liraya geriledi.

8 Mayıs sabahında çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarında ise durum şöyle:

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.907 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.813 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.813,49 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.500 TL

ABD-Çin ticaret görüşmeleri takip ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in hafta sonu yapılacak üst düzey ticaret görüşmelerini başlatan taraf olduğunu iddia etti.

Çin mallarına uygulanan ithalat vergilerinde indirime gitmeyeceğini belirten Trump, müzakerelerde geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

ABD ve Çinli yetkililer, hafta sonu İsviçre’de bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Jeopolitik riskler altını destekliyor

Altın, faiz getiri sağlamayan bir yatırım aracı olmasına rağmen, siyasi ve ekonomik krizlerde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Düşük faiz ortamında daha cazip hale gelen altın, son olarak Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinde artan gerginlikle de destek bulmuştu.

Bölgede meydana gelen olaylar iki nükleer güç arasında son 20 yılın en ciddi çatışması olarak değerlendiriliyor.