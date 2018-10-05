Nakit dengesinde 8.2 milyar açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 62 milyar 169 milyon lira, nakit giderleri 70 milyar 516 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 59 milyar 854 milyon lira, faiz ödemeleri ise 10 milyar 662 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı denge ise 2 milyar 316 milyon lira fazla verdi.

Eylülde nakit dengesinde 8 milyar 181 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 157 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 3 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan düşüş 632 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 2 milyar 457 milyon lira azaldı.