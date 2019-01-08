Nakit dengesinde açık 70 milyar TL'yi aştı

08 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Aralık ayı ve 2018 geneli nakit akışı verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; nakit dengesi 2018 yılı Aralık ayında 23,73 milyar TL açık verdi. Bu dönemde faiz dışı dengede açık 22,29 milyar TL oldu.

Nakit dengesi 2018 yılı genelinde ise 70,35 milyar TL açık olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede açık 6,21 milyar TL oldu.