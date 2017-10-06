New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, ABD'de tarım dışı istihdamın "sürpriz" şekilde düşüş göstermesinin ardından güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 28,18 puan (yüzde 0,12) azalarak 22.747,21 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,97 puan (yüzde 0,16) düşüşle 2.547,10 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,27 puan (yüzde 0,26) değer kaybıyla 6.568,08 puana geriledi.
Söz konusu 3 endeks, dün günü rekor seviyelerden tamamlamıştı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan verilerine göre, tarım harici sektörlerde eylül ayında 33 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Verinin 80 bin artması bekleniyordu.
İstihdam kaybında Harvey ve Irma kasırgalarının etkili olduğu belirtilirken, özellikle restoran sektöründe 105 bin çalışanın işini kaybetmesi dikkati çekti.
Kaynak: AA