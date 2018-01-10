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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, Çin'in ABD hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma haberlerinin ardından güne satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, güne satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 68,81 puan (yüzde 0,27) azalarak 25.316,99 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,48 puan (yüzde 0,31) düşüşle 2.742,81 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 35,28 puan (yüzde 0,49) değer kaybıyla 7.128,30 puana düştü.

Her üç endeks dünü rekor seviyelerden tamamlamıştı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD hazine tahvillerini daha az cazip görmeye başlayan Çinli yetkililerin ABD hazine tahvili satın alma işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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