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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, dün ralli yaparak günü tamamlamasının ardından bugüne satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, bugüne satış ağırlıklı başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 158,37 puan (yüzde 0,64) düşüşle 24.442,90 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,88 puan (yüzde 0,60) azalışla 2.640,12 puandan açıldı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 43,26 puan (yüzde 0,62) değer kaybederek 6.938,70 puandan işlem görmeye başladı. 

Uzmanlar, geçen hafta son 2 yılın en sert haftalık yüzdelik düşüşünü kaydeden New York borsasında volatilitenin hala yüksek olduğunu belirtti. 

Kaynak: AA

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