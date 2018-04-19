New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsası, güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 89,91 puan (yüzde 0,36) düşüşle 24.658,16 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,28 puan (yüzde 0,45) azalışla 2.696,36 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,35 puan (yüzde 0,50) değer kaybıyla 7.258,88 puana geriledi.
Açılışta, Apple'ın hisseleri yüzde 1,8, Intel'in hisseleri yüzde 2,1 değer kaybetti.
Kaynak: AA