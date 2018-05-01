New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, ABD'li büyük bankaların hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 123,76 puan (yüzde 0,51) düşüşle 24.039,39 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,20 puan (yüzde 0,31) azalışla 2.639,85 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,74 puan (yüzde 0,19) değer kaybıyla 7.052,52 puana geriledi.
Açılışta, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase hisseleri yüzde 0,7 düşerken, Citigroup hisseleri yüzde 0,4, Morgan Stanley hisseleri yüzde 0,6 azaldı.
Yatırımcılar, bugün borsanın kapanışının ardından açıklanacak Apple'ın ocak-mart dönemine dair bilançosuna odaklandı.
Kaynak: AA