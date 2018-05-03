New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, ABD'li teknoloji şirketleri ve büyük bankaların hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 138,31 puan (yüzde 0,58) düşüşle 23.786,67 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,76 puan (yüzde 0,45) azalışla 2.623,87 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,53 puan (yüzde 0,46) değer kaybıyla 7.068,36 puana geriledi.
Açılışta, Facebook ve Microsoft'un hisseleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 düşüş gösterdi.
JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 0,7, Citigroup hisseleri de yüzde 0,6 değer kaybetti.
Kaynak: AA