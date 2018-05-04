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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 87,05 puan (yüzde 0,36) düşüşle 23.843,10 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,64 puan (yüzde 0,37) azalışla 2.620,09 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,68 puan (yüzde 0,26) kayıpla 7.069,47 puana geriledi. 

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı rapora göre, ülkede tarım harici sektörler nisanda 164 bin kişiye istihdam sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 192 bin seviyesindeydi. 

Kaynak: AA

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