New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki düşüşle güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 62,54 puan (yüzde 0,25) düşüşle 24.824,27 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,98 puan (yüzde 0,15) azalışla 2.729,31 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,37 puan değer kaybıyla 7.425,59 puanla yatay seviyeden açıldı.
Açılışta, ABD'li bankalardan Citigroup ve Bank of America'nın hisseleri sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,2 değer kaybetti.
Kaynak: AA