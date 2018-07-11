ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yatırımcılarda endişe oluşturmasıyla güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsası güne düşüşle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 165,53 puan (yüzde 0,66) düşüşle 24.754,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,35 puan (yüzde 0,55) azalışla 2.778,49 puana geriledi. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,45 puan (yüzde 0,53) değer kaybıyla 7.717,75 puana düştü.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), dün akşam, Başkan Donald Trump'ın Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı.

Uzmanlar, Trump yönetiminin adımının ABD-Çin ticaret savaşının katlanarak büyümesine neden olabileceğini vurguladı. 

Kaynak: AA

Son dakika abd New York borsası borsa

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.