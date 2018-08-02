New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, ABD ile Çin arasında artan ticari gerginliklerin yatırımcılarda endişe uyandırmasıyla güne satış ağırlıklı başladı.
New York borsası güne satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 189,90 puan (yüzde 0,75) düşüşle 25.143,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,84 puan (yüzde 0,6) azalışla 2.796,52 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 45,22 puan (yüzde 0,59) değer kaybıyla 7.662,06 puana düştü.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın "Çin'e misillemeler nedeniyle getirilecek yüzde 10'luk tarife oranının yüzde 25'e çıkarılması" direktifi verdiğini bildirdi.
Kaynak: AA