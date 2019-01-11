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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsasında açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,52 azalışla 23.878,12 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 kayıpla 2.582,99 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 6.948,10 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1 azalmasına karşın, yıllık da yüzde 1,9 artarak beklentileri karşıladı.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapalı olması ve Çin ekonomisinin yavaşlayacağına yönelik endişelerin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA

abd borsa
Dunya.com

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