New York borsası düşüşle açıldı

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, özel sektör istihdamı kasım ayında artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı. Bu, Mart 2023'ten bu yana özel sektör istihdamındaki en yüksek düşüş olarak kaydedildi.

Analistler, ADP verilerinin iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair endişeleri artırdığını belirtti.

Özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık’ta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korudu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88'in üzerine çıktı.

Öte yandan, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Dün, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump, bir etkinlikte de Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ten "potansiyel Fed başkanı" olarak bahsetti.

Trump yönetiminin Fed başkanlığı için finale kalan adaylarla yapılması planlanan mülakatları iptal ettiğine dair basında yer alan haberler de Hassett'in Powell'ın yerini alacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Kurumsal tarafta da ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un yapay zekayla ilgili yazılım satış kotalarını düşürdüğüne dair haberlerin ardından hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.